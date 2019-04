Luca Antonini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla coppia d'attacco Cutrone-Piatek: "Cutrone e Piatek li lascerei perché hanno fatto davvero bene. Il 4-4-2 può dare equilibrio, Kessie e Bakayoko sono abituati a giocare insieme, Biglia non è ancora al meglio fisicamente, credo sia la soluzione giusta in questo momento senza un giocatore come Paquetà come trequartista".