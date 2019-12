Brutta disavventura per Michail Antonio, attaccante del West Ham che ieri ha giocato novanta minuti nel Boxing Day contro il Crystal Palace: l'attaccante si è infatti vestito da pupazzo di neve per festeggiare con parenti e amici il giorno di Natale, salvo schiantarsi alla guida della sua Lamborghini nel giardino di una villetta. Macchina distrutta ma nessuna conseguenza per il giocatore, che come detto è stato schierato da titolare il giorno seguente: pessima figura per lui tuttavia, visto che l'attaccante classe 1990 è stato ripreso da alcuni passanti scendere dall'auto proprio vestito da pupazzo di neve.