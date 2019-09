Apolloni sui 100 anni della Reggiana: "Finalmente c'è una proprietà seria"

© foto di Giovanni Padovani

Intervistato da TuttoC.com Luigi Apolloni ha parlato del centenario della Reggiana, che ha festeggiato ieri sera in piazza e festeggerà oggi in campo, di cui è stato calciatore e allenatore (anche se solo per un breve periodo): “Ho dei bellissimi ricordi, avendovi giocato appena ventenne e muovendo così lì i miei primi passi. Purtroppo la Reggiana ha vissuto degli anni difficili, ma ora è tornata con una proprietà importante, che mi auguro riesca a valorizzarne la storia. Fra i ricordi più belli c’è un'amichevole contro il Torino, in cui allora giocava Wim Kieft, un attaccante olandese che era stato acclamato da tantissima gente. Facemmo bene e lì sentii il calore della tifoseria granata. - conclude Apolloni parlando poi del recente fallimento allargando il discorso anche ad altre realtà emiliane -Il dispiacere è stato tanto: sulla via Emilia ci sono stati diversi episodi di fallimento. E' successo a Parma, Piacenza, Modena ma tutte sono ripartite come sta facendo ora anche la Reggiana. Sono convinto che il calcio in Emilia deve essere valorizzato per queste città che hanno sempre dato a livello nazionale, e anche internazionale, un blasone importante".