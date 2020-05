Appendino e il Grande Torino: "Nessuno, neanche a 71 anni di distanza, può dimenticare"

vedi letture

Oggi 71esimo anniversario di Superga. Mole s'illumina di granata

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - "Nessuno, neanche a 71 anni di distanza, può dimenticare". La sindaca Chiara Appendino rende omaggio su Facebook al Grande Torino nell'anniversario della tragedia di Superga. "Quest'anno non potremo salire a Superga con le nostre famiglie a ricordare, da torinesi, la squadra che tanto orgoglio ha portato alla nostra città - osserva Appendino ricordando le restrizioni per l'emergenza coronavirus - Questo 4 maggio i tifosi granata non potranno purtroppo rendere fisicamente omaggio ai loro leggendari campioni. Ma nessuno, neanche a 71 anni di distanza, può dimenticare. In tutta Italia tanti pensieri commossi andranno agli Invincibili". E questa sera "la Mole si vestirà ancora una volta di granata - conclude la sindaca - unendo la nostra comunità nel rispetto e nel ricordo". (ANSA).