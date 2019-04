© foto di Federico De Luca

Cos'è la Roma per Alberto Aquilani? “Un po’ tutto. La squadra per cui tifavo sin da bambino". Lo ha raccontato il diretto interessato al Match Program giallorosso: "È la squadra che mi ha fatto realizzare un sogno. La squadra che mi ha permesso di giocare per tanti anni con la maglia di cui ero tifoso sin da piccolino".

Rimpianti?

“No, per natura, mai”.

Veniamo ad oggi, Roma-Fiorentina. Che formazioni si incontrano?

“Ovvio che la Roma non è nello stato migliore, però c’è ancora tempo per uscirne fuori. Una squadra con quei giocatori e quelle caratteristiche può e deve cercare di rialzarsi. Ha tutti i mezzi per farlo”.

Da centrocampista cosa ne pensa di Nicolo Zaniolo?

“È stata inizialmente una piacevole sorpresa, è un predestinato. È ovvio che più va avanti, più le aspettative su di lui salgono. È forte e ha dimostrato di avere personalità, ha un grande futuro davanti”.