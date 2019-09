© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Under 18 della Fiorentina Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sky Sport della Nazionale italiana: "Ci sono dei giovani bravi. Io credo che il materiale non ci manca e non è mai mancato. Deve cambiare il tipo di approccio che devono avere questi ragazzi. Lorenzo Pellegrini? Io l’ho sempre detto e glielo dico sempre a lui: è un giocatore che mi piace tanto e mi ci rivedo. Secondo me ha un grande futuro davanti a lui".