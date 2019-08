Aquilani nuovo tecnico della Fiorentina U18: "L'ho voluto fortemente"

© foto di Federico De Luca

Alberto Aquilani sarà il nuovo allenatore della Fiorentina Under 18. Dopo le voci delle ultime settimane, è stato lo stesso ex centrocampista viola - tramite un post su Instagram - ad "ufficializzare" la nomina: "Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità che mi è stata data. Ho scelto e voluto fortemente questo incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l’esperienza accumulata in questi anni di carriera". Aquilani, oltre alla Fiorentina (con cui ha giocato tra il 2012 e il 2015), ha vestito le maglie di Roma, Liverpool, Juventus e Milan.