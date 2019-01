Aquilani: "Sensi come Verratti. Futuro? Aspetto una proposta"

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista del Milan, Alberto Aquilani, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Per il centrocampo dei rossoneri penso che Stefano Sensi sia l'uomo giusto: è giovane e ha grandi prospettive. Negli ultimi mesi è cresciuto molto. Mi ricorda Verratti per il modo di giocare. Può fare entrambi i ruoli a metà campo. Come regista ha un’ottima visione nella costruzione del gioco, anche se manca un po’ di fisicità. Altrimenti, se si vuole costruire una squadra votata al palleggio, è ideale come interno. Gattuso allenatore? Rino era uno dei leader dello spogliatoio. Aveva grande personalità, perciò non mi ha sorpreso vederlo in panchina. Piuttosto Gattuso mi ha meravigliato per l’organizzazione della sue squadre e la continua ricerca del palleggio. Pratica un calcio molto offensivo. Il mio futuro? Per la prima volta sono senza squadra, ma nessuna tragedia. Mi sto allenando e sono ancora in forma, però non sento l’ansia di ripartire a tutti i costi. Dovesse arrivare una proposta e farmi scattare la scintilla, ben venga. Qualche contatto c'è stato. Non ho ancora messo il punto alla mia carriera".