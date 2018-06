Arabia Saudita, Pizzi: "Non ci aspettavamo un ko così netto"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto negativo per l'Arabia Saudita, tramortita dalla Russia nel match inaugurale dei Mondiali. Il c.t. Juan Antonio Pizzi nel post-partita si è così espresso: "E' stata una partita durissima, non ci aspettavamo una sconfitta così netta. La Russia però ha giocato davvero bene, era in piena forma. Noi siamo stati autori di una brutta prestazione, che rispecchia chiaramente il risultato finale. Dovremo cambiare qualcosa per dimenticare quanto prima questo brutto scivolone".