Arbitri, gli auguri di Marcello Nicchi: "C'è la luce in fondo al tunnel"

"Siamo diventati arbitri e abbiamo iniziato a giocare le nostre partite da soli, anche se uniti da un'unica appartenenza. Poi abbiamo sempre di più ampliato il concetto di squadra, in campo e fuori. Oggi, probabilmente, è quello che ci manca di più, assieme al profumo dell'erba o della terra bagnata dei campi di periferia". Con queste parole il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, si rivolge agli arbitri nel messaggio di auguri di buona Pasqua per tutti gli associati, anche per tutti gli appassionati di sport. "Questo periodo di emergenza sanitaria ci sta facendo recuperare la dimensione della famiglia a cui spesso, anche per questa nostra passione, abbiamo sottratto tempo prezioso - prosegue il numero 1 degli arbitri italiani -. Viviamo questa Pasqua come una nuova opportunità di rinascita, perché in fondo al tunnel c'è sempre una luce. E questa luce già la stiamo vedendo e si avvicina sempre di più. Stiamo ridefinendo le nostre abitudini, ma presto potremo tornare alla vita di tutti i giorni. Con qualche consapevolezza in più. A voi arbitri e alle vostre famiglie, ma anche a tutti gli sportivi ed appassionati di sport, rivolgo un sincero augurio di buona Pasqua. Distanti, ma uniti".