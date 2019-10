Argentina all'italiana. Con la Germania chance per tanti di Serie A

L'Argentina di Lionel Scaloni ha iniziato a lavorare questo pomeriggio a Dortmund in vista della partita di mercoledì contro la Germania. E secondo TyC Sports il ct albiceleste avrebbe tutta l'intenzione di schierare un 11 dalla spiccata tendenza italiana: in porta chance per Musso, anche se al momento Marchesin sembra avanti nelle preferenze. In difesa possibilità da titolare per il viola Pezzella, mentre a centrocampo spazio a Rodrigo De Paul dell'Udinese. Davanti quasi certi del posto Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Questo il probabile undici dell'Argentina contro la Germania: Marchesin (Musso); Saravia, Otamendi, Pezzella (Rojo o Kannemann), Tagliafico; Pereyra, Paredes, De Paul; Acuna, Dybala; Lautaro Martinez