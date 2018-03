Argentina, controllo antidoping a sorpresa

Inviati Fifa a Manchester

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Controllo antidoping a sorpresa questa mattina per la nazionale argentina che domani sera, a Manchester, affronterà l'Italia in una partita amichevole. Inviati della Fifa si sono presentati questa mattina nel ritiro della Seleccion, a Manchester, per sottoporre la squadra ad un controllo di routine. Ieri era un analogo controllo a sorpresa aveva interessato la Spagna che domani - sempre in amichevole - affronterà la Germania a Dusseldorf. Questi controlli rientrano nel nuovo regolamento Fifa in materia di antidoping entrato in vigore il 15 gennaio scorso e che prevede che la Fifa possa eseguire controlli antidoping nei sei mesi precedenti al Mondiale senza preavviso.