Argentina, Kempes: "Lautaro Martinez? Temo faccia la fine di Icardi"

Fonte: fcinternews.it

Intervenendo a Fox Sports Argentina, Mario Kempes, attaccante dell'Albiceleste campione del mondo nel 1978, ha espresso il suo timore per la gestione di Lautaro Martinez da parte di Jorge Sampaoli, ricordando il poco felice precedente di Mauro Icardi: "La mia grande preoccupazione - ha dichiarato - è che lo convochino, non giochi bene e lo cancellino come hanno fatto con Icardi".