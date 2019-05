© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Felice di esser stato convocato per indossare e difendere i colori del mio paese nella Copa America in Brasile. È sempre un orgoglio". Questa la soddisfazione espressa sui social da Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, il quale ha commentato la fresca chiamata del ct Lionel Scaloni con l'Argentina per la prossima Copa America.