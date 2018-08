Argentina, Messi si prende una pausa. È in dubbio per la Copa America

© foto di Imago/Image Sport

Il futuro di Messi con la Nazionale argentina è sempre più incerto e pieno di punti interrogativi. Come riporta TNT Sports, infatti, l'attaccante del Barcellona non sarà presente negli Stati Uniti per le prossime due amichevoli dell'Argentina, contro Guatemala e Colombia, in programma il 7 e l'11 settembre. Allo stesso modo, non sarà presente contro il Brasile a ottobre in Arabia Saudita e questo preoccupa la Federazione e i tifosi in vista della Copa America in Brasile dell'anno prossimo.