Argentina, poker con l'Iraq: a segno Lautaro Martinez e Pezzella

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Argentina vince e convince in amichevole. 4-0 il punteggio finale in favore dell'Albiceleste contro l'Iraq: apre le marcature Lautaro Martinez, con l'attaccante dell'Inter che ha colpito di testa su assist di Acuna. Raddoppio nella ripresa con El Tucumano Pereyra: magia di Dybala e palla per il centrocampista del Watford, che ha controllato in area ed ha trovato il gol. Nel finale gloria anche per il difensore viola German Pezzella: colpo di testa vincente per il centrale della Fiorentina sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In pieno recupero il gol di Cervi per il definitivo 4-0 dell'Argentina.

Per l'Argentina in campo anche De Paul, uscito dopo 45 minuti, e l'attaccante viola Giovanne Simeone, subentrato nella ripresa al posto di Lautaro Martinez.