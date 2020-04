Argentina, quarantena più rigida a Buenos Aires: "Troppe persone in giro"

Il presidente della Repubblica argentina Alberto Fernandez ha deciso un giro di vite per quanto riguarda la quarantena della città di Buenos Aires e della regione della capitale a causa del "rilassamento" visto tra i cittadini negli ultimi giorni che la curva dei contagi si è appiattita: "La quarantena sarà più rigida e rigorosa perché abbiamo bisogno che le persone non escano e non mollino in un momento così importante. La curva è piatta e quindi il contagio sarà più lento, questo significa salvare vita ma anche tempi più lunghi".