Argentina, Scaloni annuncia: “Lautaro Martinez titolare con Messi”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha annunciato in conferenza stampa la formazione che domani scenderà in campo contro il Venezuela in amichevole confermando che accanto a Leo Messi in attacco ci sarà dal primo minuti Lautaro Martinez dell’Inter: “La formazione sarà composta da Armani fra i pali, Tagliafico, Lisandro Martinez, Foyth, Mercado e Montiel in difesa, Lo Celso e Paredes in mezzo al campo. - conclude Scaloni – Davanti con Messi e Gonzalo Martinez ci sarà Lautaro Martinez”.