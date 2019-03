© foto di Federico De Luca

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta nell'amichevole contro il Venezuela. Ecco le sue dichiarazioni: "Nel secondo tempo ci sono state cose positive, mentre nel primo tempo abbiamo commesso degli errori. Questa sconfitta deve esserci d'aiuto. Comunque questa sfida ci servirà per capire come giocare con Messi. Lautaro? Ha giocato una buona partita, mi è piaciuto. È un attaccante da tenere in considerazione”.