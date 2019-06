Argentina, Scaloni: "Noi disperati dopo il loro gol. Serve vincere la prossima"

© foto di Federico De Luca

Il c.t. dell'Argentina Lionel Scaloni ha analizzato in conferenza il pari in Copa América contro il Paraguay: "Il primo tempo non è stato buono, ci siamo disperati e non siamo riusciti a tenere il controllo del gioco. Hanno trovato il gol alla prima occasione prodotta e questo ha aumentato le nostre incertezze. Dobbiamo vincere la prossima partita, dovremo dare tutto. Poi faremo un bilancio di cosa ha funzionato e cosa non è andato. Armani? Abbiamo fiducia in lui, è il nostro portiere titolare. Sono contento abbia giocato una buona gara".