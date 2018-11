© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, sta tornando a Firenze e domani si unirà al resto del gruppo per preparare la sfida di Bologna. Reduce dalla vittoria di ieri sera per 2-0 sugli Stati Uniti con la sua Argentina(dove ha fornito anche l'assist a Dybala per il raddoppio dell' Albiceleste), ha pubblicato una foto dal suo account ufficiale Instagram dove scrive: "E' sempre grande orgoglio indossare la maglia della Nazionale. Grazie alla gente di Mendoza e Cordoba per il loro supporto".