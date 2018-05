Argentina, una speranza per Icardi: sarà nei 35 preconvocati di Sampaoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una speranza per Mauro Icardi: secondo quanto riferito da TYC Sports, il capitano e centravanti dell'Inter sarà infatti inserito da Jorge Sampaoli fra i 35 preconvocati dell'Argentina per il mondiale. Con lui, anche Higuain, già certo però di andare in Russia, e Paulo Dybala, anche lui senza certezze ma con più possibilità di partire alla volta di Mosca.