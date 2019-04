Aronica: "In gare così c'è entusiasmo, ma il Napoli merita la Champions"

Fonte: tuttonapoli.net

Di partite importanti con la maglia azzurra ne ha giocate a bizzeffe Salvatore Aronica, ex difensore azzurro. E chi meglio di lui può descrivere il clima che si respira in periodi di vigilia come quello attuale. L'ex centrale ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "I ricordi a Napoli sono indelebili. In partite come questa con l'Arsenal c'è grande entusiasmo, come c'era quando giocavamo gli ottavi di Champions League contro il Chelsea. Spero che il prossimo anno gli azzurri possano ritrovare la Champions League, è quello il loro posto, i tifosi lo meritano".