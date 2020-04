Arriva l'app Immuni, il creatore: "Non ci guadagniamo nulla. Sulla privacy faremo il massimo"

vedi letture

“Non solo non guadagneremo nulla, ma perderemo anche qualcosa”. Intervistato dal Corriere della Sera, Luca Ferrari, ad di Bending Spoons, la società che lancerà l’app Immuni, fa il punto su un progetto senza scopo di lucro e del quale ha parlato anche ieri il ministro Di Maio: “Abbiamo concesso a titolo gratuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri una licenza perpetua, irrevocabile e aperta e ci siamo anche impegnati a continuare a migliorare e personalizzare la soluzione nei prossimi mesi, sempre a titolo gratuito”.

Quando sarà pronta?

“Non spetta a me né deciderlo né comunicarlo, mi limito a sottolineare che è importante che ci assicuriamo che, prima di metterla in mano agli italiani, funzioni in piena sintonia con il Servizio Sanitario Nazionale”.

Sulla privacy?

“Il governo ha ribadito più volte che l’attenzione estrema alla privacy è un valore centrale per il progetto. Non posso che ripetere che stiamo facendo il massimo per offrire agli italiani un prodotto eccellente in questo senso”.