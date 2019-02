Arsenal, Emery: "Il campo ci ha creato problemi"

Risultato finale: Bate Borisov-Arsenal 1-0

Unay Emery, allenatore dell'Arsenal, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Campo negativo? Si, tutte e due le squadre hanno avuto difficoltà su questo campo. Sicuramente è stato un risultato negativo ma dobbiamo andare avanti e cambiare tutto a casa nostra, da noi il campo sarà migliore. In Europa League non si può sottovalutare nessuno, il Bate ha giocato al 100% senza concederci nulla nel primo tempo, hanno lasciato qualcosa nella ripresa ma non l'abbiamo sfruttata".