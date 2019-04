Arsenal, Torreira: "Siamo stati perfetti. Al ritorno servirà concentrazione"

Fonte: Sky Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira, centrocampista classe '96 dell'Arsenal, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'andata dei quarti di finale di Europa League, che ha visto i Gunners vincere per 2-0 contro il Napoli in casa:

"Abbiamo ottenuto una grandissima vittoria che ci lascia contenti e tranquilli in vista della gara di ritorno - afferma Torreira -. Siamo partiti forte pressando alti perché sapevamo che il Napoli predilige impostare dal basso. Il mio gol, ad esempio, è nato da una mia pressione. Siamo riusciti a fare le cose che avevamo provato, siamo stati perfetti".

Sulla gara di ritorno: "Il San Paolo è un grande stadio e il Napoli è una grande squadra. Ho giocato in Italia e so che lì dovremo essere concentrati per passare il turno".

Sul derby della Lanterna: "Ho scommesso una cena che vincerà la Samp".