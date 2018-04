Arsenal, Wenger: "Grande gara, ma non è ancora finita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal ha vinto 4-1 contro il Cska Mosca. Al termine della gara, in conferenza stampa, parla l'allenatore dei Gunners, Arsene Wenger: "Prima parte di gara spettacolare a ritmo elevato. Abbiamo segnato tanti gol. Abbiamo chiuso sul 4-1 nella prima parte e il nostro obiettivo era non subire gol e ci siamo riusciti. Non è ancora finita, dobbiamo andare a Mosca con la giusta attenzione e cercare di vincere la gara. Il Cska è una squadra buona con ottimo livello tecnico".