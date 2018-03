Arsenal, Wenger: "Qualificazione aperta, Milan sta facendo gran lavoro"

Risultato finale: Milan-Arsenal 1-2

Queste le parole di Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, ai microfoni di Sky Sport nel post partita: "Abbiamo sfruttato la nostra velocità di gioco sopratutto nella prima fase, nel secondo tempo siamo stati più abili a difendere. Era importante vincere stasera ma non abbiamo ancora finito il lavoro. Cosa penso del Milan e di Gattuso? Hanno fatto molto bene recentemente, hanno dimostrato di avere spirito e carattere, stanno facendo un gran lavoro. Qualificazione aperta? Siamo sicuramente noi in vantaggio ma non è chiusa, dobbiamo concentrarci sulla partita di ritorno".