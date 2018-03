Arsenal, Wenger: "Rigore? Noi un po' fortunati. Bravi Milan e Gattuso"

Una vittoria all'andata e una al ritorno per conquistare la qualificazione ai quarti di finale. Il Milan piange, l'Arsenal ride così come il suo tecnico Arsène Wenger che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il successo dell'Emirates Stadium di Londra: "Il Milan ha grande qualità, sono convinto che abbiamo approcciato alla partita in modo troppo protettivo visto il risultato dell'andata. Nel secondo tempo poi siamo usciti meglio e giocato in modo più convincente. Il Milan ci ha reso la vita difficile, gli faccio i complimenti, hanno dimostrato perché in Italia non hanno perso per tanto tempo".



Che ne pensa di Gattuso? "Ha svolto un lavoro eccezionale in un club che era un po' in crisi. La sua squadra è molto coesa, hanno un bell'equilibrio tecnico e sono molto bravi in attacco".

Il calcio di rigore? "Non lo so se c'era, non l'ho ancora visto. Forse siamo stati un po' fortunati ma sono convinto che abbiamo risposto bene al vantaggio del Milan. Abbiamo dimostrato di avere risorse per essere pericolosi. E' stata una partita complicatissima".