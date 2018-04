Arsenal, Wilshere: "Andremo a Madrid per vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la gara pareggiata all'Emirates contro l'Atletico, parla il centrocampista dell'Arsenal, Jack Wilshere: "Non abbiamo chiuso la partita, abbiamo creato tante occasioni, ma non siamo riusciti a vincere. Meritavamo la vittoria, ma siamo fiduciosi per il ritorno. Non siamo stati concentrati, alle volte però ci sono stati errori individuali e in queste partite devi difendere per 90' e attaccare per segnare il più possibile. Andremo a Madrid per vincere".