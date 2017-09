As, la formazione mondiale del futuro: ci sono anche Donnarumma e Kessie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La redazione di AS, conclusa la sessione di calciomercato, ha voluto osservare le rose dei maggiori club europei per scegliere il potenziale 11 più forte al mondo del futuro. Tra i selezionati dai colleghi spagnoli, presenti due giocatori del Milan: Gianluigi Donnarumma in porta e Franck Kessie a centrocampo. Questa la formazione del futuro schierata dal quotidiano iberico: (3-4-3) Donnarumma; Theo Hernandez, Davinson Sánchez, Jesús Vallejo; Pulisic, Kessie, Tolisso, Asensio; Dembélé, Gabriel Jesus, Mbappé.