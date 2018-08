Ascoli, Brosco: "Meritavamo addirittura di vincere, gol liberatorio"

Risultato finale: Ascoli-Cosenza 1-1

Riccardo Brosco, giocatore dell'Ascoli, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Meritavamo addirittura di vincere, è stato un gol liberatorio. Sarebbe stato immeritato tornare a casa senza punti. Quello che posso portare al gruppo è un po' di esperienza, ci sono tanti ragazzi giovani. Il pubblico ci ha accolto in maniera meravigliosa. Obiettivo? Deve essere la salvezza per tutti, è un campionato difficilissimo e fare punti non è facile contro nessuno".