© foto di Andrea Rosito

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della sfida contro il Genoa in Coppa Italia annunciando un ampio turn over: “L’ultima gara con la Salernitana è stata molto dispendiosa dal punto di vista fisico e, con una partita così ravvicinata, tanti ragazzi non hanno recuperato. Inoltre devo fare certi ragionamenti in vista della prossima sfida importantissima di sabato con l’Empoli. Questo non significa che l’impegno di Coppa è meno importante, scenderà in campo una rosa equilibrata composta da tanti ragazzi che vorranno fare bella figura perché sanno che hanno un’opportunità da sfruttare al meglio. Scenderemo in campo con umiltà perché affrontiamo una squadra di categoria superiore, ma senza timore reverenziale, e cercheremo di giocarcela. - continua Zanetti come si legge sul sito del club – Sono felice del rientro di Ninkovic e domani ci sarà anche se solo part time perché lo voglio in forma per sabato. Scorza verrà in panchina, è un centrocampista che potrebbe anche esordire, vediamo come si metterà la partita. Potrebbe essere l’occasione per dare visibilità al nostro settore giovanile che sta facendo bene”.