Asensio e Dua Lipa, incontro dopo la finale di Champions a Kiev

Ventisei anni è l'età decisiva per la carriera di un calciatore. Un bivio che naturalmente e obbligatoriamente costretti ad affrontare. Una scelta per il proprio futuro che Daniele Baselli è chiamato a fare. Due le strade che al momento sembrano prospettarsi di fronte al centrocampista...

Samp, retroscena Giampaolo: no al Bologna per il dopo Donadoni

Chievo, Campedelli ha deciso: confermato D'Anna in panchina

De Laurentiis: "Ancelotti capiva i no alle richieste. Conte insistente"

De Laurentiis: "Chi eserciterà la clausola non ama troppo il Napoli"

Il mercato degli azzurri - Cristante, Roma in pole: occhio alla concorrenza

ADL: "Sarri ha rinnovato, poi niente clausola? Non mi piace"

Sampdoria, Ferrero vuole lo sconto per Ferrari: muro del Sassuolo

De Laurentiis: "No a Balotelli, davanti abbiamo tanti giocatori"

Udinese, casting per la panchina: le strade portano in Portogallo

Cagliari, per la panchina salgono le quotazioni di Maran

Il mercato degli azzurri - Florenzi, tra rinnovo e Spalletti: Inter in pressing

Juve-Pogba, il grande sogno prosegue. Raiola sceglie la via del silenzio

Inter, Joao Mario in bilico: anche il Man United lo segue con interesse

Hamsik: "Sono ancora un giocatore del Napoli. Sarri? Non è una tragedia"

Napoli, rifiutata un'offerta da 45 milioni del Man City per Jorginho

Cagliari, incontro per Sandro: anche la Lazio sull'ex Benevento

Quando la finale di Champions League porta qualcosa in più oltre alla coppa. Secondo quanto riportato dalla CNN turca il giocatore del Real Madrid, Asensio , ha infatti trascorso la notte con Dua Lipa , cantante britannica che si è esibita prima della gara tra i Blancos e il Liverpool a Kiev.

