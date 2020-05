Asprilla: "Belli i tempi del duello Juve-Parma. Ferrara e Couto, che botte"

Nel corso di un video con Fabio Cannavaro, Faustino Asprilla ricorda le dure marcature dei difensori di Serie A: "L'altro giorno ho visto la finale di Coppa UEFA a San Siro Juventus-Parma, c'era Ciro (Ferrara) che mi aveva dato una botta. Mi ha menato e mi chiedevo: 'Questo è un amico mio, come fa a menarmi così?'. Invece in partita lui e Paulo Sousa... E poi Fernando Couto: diede una botta a Ravanelli che nel calcio di oggi sarebbe da cartellino rosso immediato. Quando non gli piaceva qualcuno andava dentro e colpiva". Asprilla ricorda il duello Juve-Parma: "Come erano belle quelle partite. Tutto l'anno era una sfida Juve-Parma".