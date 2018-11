Asprilla: "Mbappè il mio erede, ha una velocità sopra la media"

Intervista concessa a 'Gazzetta.it' da Faustino Asprilla, ex attaccante che ha individuato in Kylian Mbappè il suo erede: "Mbappè credo sia l'erede di Cristiano Ronaldo e Messi, più di Neymar. Io stravedo anche per Pulisic del Borussia Dortmund: è un calciatore che fa la differenza. Nuovo Asprilla? Forse proprio Mbappé: ha una velocità superiore alla media, calcia benissimo sia di destro che di sinistro. Ha movenze e falcata che ricordano un po’ le mie”.

Sui giocatori che lo fanno divertire di più, questo il suo pensiero: “Ne cito due: Hazard del Chelsea ed Eriksen del Tottenham. Mi piace vederli giocare”.