Asprilla: "Ospina una garanzia per il Napoli, è affidabile"

© foto di Giovanni Padovani

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Faustino Asprilla, ex calciatore colombiano. L’ex giocatore del Parma ha parlato in particolare di David Ospina, portiere del Napoli e della Nazionale colombiana. "Ospina è un bravissimo ragazzo e lo conosco molto bene perchè ha giocato nell’Atletico Nacional. Ha disputato una bellissima carriera e il Napoli ha in rosa un portiere di esperienza, è affidabile. Arias sta giocando poco perchè era infortunato, ma quando giocherà con continuità certamente farà bene".