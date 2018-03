Asprilla tifa Napoli: "Spero possa vincere lo Scudetto"

Faustino Asprilla, storico ex Parma dei primi anni novanta, si è espresso sulla lotta scudetto ai microfoni di Premium Sport: "Non so come andrà a finire. Il Napoli non vince da trent'anni, mentre la Juventus vince sempre. Io spero che alla fine la spunterà il Napoli, sarebbe bello per i suoi tifosi e la sua città". Lo riporta TuttoNapoli.net