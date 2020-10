Ass. sport Bologna: "Proposta di riqualificazione del club per il Dall'Ara è stata approvata"

Questa mattina l'assessore allo sport del comune di Bologna, Matteo Lepore, è intervenuto ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno per parlare della riqualificazione dello stadio Dall'Ara. Nella giornata di martedì il Bologna calcio ha reso noto, tramite un comunicato congiunto tra Club e comune, l'approvazione dell'interesse pubblico della proposta di riqualificazione e ammodernamento dello stadio. "La proposta che il Bologna calcio ha avanzato alla città è stata approvata dalla giunta - ha spiegato Lepore -. Ci interessa il piano economico finanziario proposto dal Club a cui abbiamo deciso di contribuire con una quota importante. Questo intervento riqualificherà anche l'antistadio e servirà a gestire meglio quella zona della città. Voglio sottolineare che in questo momento di crisi l'investimento che si sta facendo sullo stadio è inedito e importante. In quella zona abbiamo dei problemi cronici dovuti al traffico delle partite e la riqualificazione servirà a rendere più fluida la gestione della zona durante i match days nonché a rendere fruibile l'area durante tutta la settimana.

Nel prossimo anno discuteremo con i quartieri cittadini e il Bologna perché le società sportive attive nello stadio e nell'antistadio abbiamo una soluzione alternativa nel periodo dei cantieri, inoltre vogliamo capire quale destinazione culturale e sociale possono avere quegli spazi. Penso alla Torre di Maratona, un bellissimo monumento. Inoltre, rendere attiva una struttura 7 giorni su 7 implica la presenza di attività commerciali e attività turistico culturali, che arricchiranno ulteriormente la città. Per quanto riguarda il progetto, è da anni che lavoriamo insieme al Bologna e lo stesso è stato affinato nel tempo. Gli ultimi passaggi sono stati dedicati alla mobilità: come fare arrivare i tifosi ospiti, la gestione durante i match days, i trasporti pubblici, i parcheggi. A livello di tempistiche l'obiettivo è quello di partire con i cantieri nel 2022, il Bologna ha poi dichiarato di voler concludere tutto in 2 anni. Tutto dipenderà anche dalla sistemazione momentanea che il Bologna sceglierà per giocare in quel periodo. Da questo punto di vista stiamo guardando delle soluzioni in città, ma il club ha guardato anche soluzioni fuori. Ovviamente bisognerà anche fare una valutazione economica".