Assegni clonati e serate al casinò: denuncia boomerang per Nainggolan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una denuncia per assegni clonati si rivela un boomerang per Radja Nainggolan. Secondo quanto riferito da lastampa.it, il centrocampista belga dell'Inter avrebbe presentato qualche settimana fa una denuncia dopo aver scoperto che qualcuno era riuscito a copiare i suoi codici degli assegni e a incassare 150 mila euro. Il problema, però, è che uno degli assegni clonati era destinato a coprire una perdita da 150 mila euro al Casinò di Montecarlo. Non l'unica serata storta ai tavoli per il Ninja perché, sempre secondo il portale online del quotidiano, altre serate negative al gioco sono state coperte con altri assegni, questi non clonati. Il compito per capire come stanno realmente le cose, spetterà alla procura di Velletri.