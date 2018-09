Sul tappeto anche nomina nuovo consigliere al posto di Fassone

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 SET - Una proposta per risolvere il caso specifico e permettere alla Fiorentina di continuare a ricordare Davide Astori sulla fascia da capitano, sarà presentata domani dal presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, all'assemblea dei club, in programma alle 15. Giorni fa il presidente esecutivo della Fiorentina, Mario Cognini, ha chiesto un intervento a Miccichè, dopo l'avvertimento del giudice sportivo sulle violazioni al regolamento sulla fascia standard per tutti i club, richiesta nella primavera 2017 dalle stesse società di Serie A, approvata un anno più tardi, senza opposizione, all'interno della commissione marketing della Lega, e introdotta in questa stagione. All'odg dell'assemblea anche la nomina del nuovo consigliere di Lega, al posto di Marco Fassone, decaduto dopo l'allontanamento dal Milan.