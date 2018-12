© foto di Image Sport

Tra i temi dell'assemblea di Lega Calcio in corso di svolgimento questa mattina a Milano, oltre alla proroga della chiusura della finestra invernale di mercato, la decisione del nuovo amministratore delegato. Continua il ballottaggio tra Matteo Mammì, ex manager di Sky, e Luigi De Siervo, ad di Infront. Fino a poche ore fa, nessuno avrebbe raggiunto i 14 voti necessari, le parti stanno lavorando per trovare un accordo ma si prefigura un nuovo rinvio.