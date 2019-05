Assemblea Lega di A alle 12: tutti i punti all'ordine del giorno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 12 seconda convocazione dell'Assemblea di Lega in Serie A. Tanti punti all'ordine del giorno che saranno discussi in Via Rosellini a Milano.

- Verifica poteri

- Approvazione verbali delle Assemblee 11 febbraio, 25 febbraio e 11 marzo 2019

- Comunicazioni del Presidente

- Ratifiche delibere del Consiglio di Lega del 15 aprile 2019

- Presentazione da parte dell?AD del Piano Industriano con piano di azioni, pianta organica ed economics

- Aggiornamento su incontri EL/Madrid e su incontro con Uefa/Nyon

- MedioPro: presentazione della nuova proposta successiva a recenti incontri

- Presentazione programma definitivo Coppa Italia 13-15 maggio 2019

- Istituzione del premio Migliori Calciatori Serie A nella stagione sportiva 2018-2019

- Evoluzione Logo Serie A

- Comunicazioni dell?AD

- Varie ed eventuali