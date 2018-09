Assessore Borriello: "Il Napoli ancora al San Paolo, senza convenzione"

Fonte: www.tuttonapoli.net

"Il Napoli giocherà sempre allo stadio San Paolo ma cambieranno le modalità. Non si può più parlare di un accordo convenzionale ma soltanto di utilizzazione del campo ogni volta che c'è una partita". Lo ha detto l'assessore agli impianti sportivi del Comune di Napoli Ciro Borriello in occasione della commissione trasparenza del Comune che si è riunita per parlare della situazione dei rapporti tra l'amministrazione cittadina e il club del presidente De Laurentiis. "Siamo in un momento difficile - ha spiegato Borriello - nel rapporto con il Napoli, arriveremo a breve a delle soluzioni ma e' chiaro che ad oggi non si può parlare di convenzione. Questo porta a entrate maggiori nelle casse comunali e a maggiore soddisfazione di quanti chiedevano già l'applicazione di questa formula per poter usare lo stadio. A queste soluzioni drastiche arriviamo dopo mesi in cui siamo riusciti a portare a termine accordi condivisi, ma l'ultimo passaggio del presidente della squadra di calcio che si è rifiutato di firmare l'atto convenzionale ci porta oggi a un ricalcolo e a un contenzioso anche aspro". Borriello fa riferimento alla rottura tra il Comune e il Calcio Napoli risalente a qualche settimana fa quando De Laurentiis si lamentò dei lavori in corso allo stadio San Paolo per le Universiadi e si rifiutò di firmare l'atto che regolava i debiti e crediti pregressi tra i due soggetti e apriva alla nuova convenzione per cinque anni. Da quella rottura le due parti si sono irrigidite e ora il Napoli gioca in regime di domanda individuale allo stadio San Paolo, che prevede il pagamento di 20.000 euro piu' il 10% dell'incasso per ogni singola partita. Borriello ha lanciato anche un messaggio ai tifosi del Napoli: "Tutto questo - ha detto - non deve preoccupare i tifosi, cambierà il rapporto tra società sportiva e Comune, ma ai tifosi interessa che il Napoli vinca in campo"