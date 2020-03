Assist for Peace lancia la campagna: "5% stipendio annuo atleti contro il Coronavirus"

vedi letture

Un aiuto concreto per contrastare l’emergenza Covid-19. È su questo che si fonda la campagna “I give for health. And you?”, di Assist for Peace, che lancia l'invito agli sportivi "a donare il 5% del proprio guadagno annuo per acquistare materiale sanitario e altre iniziative per la salute mondiale contro l’emergenza coronavirus". Un'iniziativa voluta e pubblicizzata in questi giorni da Luca Scolari, già promoter di altre iniziative benefiche legate allo sport negli anni passati.