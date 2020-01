© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccolo caso in seno all'AIA. Ne scrive il Corriere dello Sport: secondo il quotidiano, nei programmi dell'assoarbitri vi sarebbe una modifica delle norme relative all'elezione del presidente. La novità, in particolare, mirerebbe ad aggirare il tetto minimo del 55% dei voti richiesti dalla legge per un quarto mandato del presidente in carica, legge pensata proprio per evitare presidenze "forti" nelle redazioni. Come quella di Marcello Nicchi, che da undici anni guida l'AIA e ha già annunciato di volersi ricandidare. Con le nuove norme, una volta approvate dal Comitato Nazionale ed eventualmente superato il vaglio ufficiale della FIGC (il quotidiano parla anche dell'eventuale incompatibilità con la presenza di Nicchi in Consiglio Federale), l'attuale numero uno potrebbe essere confermato.