© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Arriva l'assoluzione per Marco Paoloni, ex portiere della Cremonese, accusato di aver sedato i propri compagni per truccare una partita contro la Paganese del novembre 2010. "Il fatto non sussiste": il PM aveva chiesto tre anni e un mese di condanna, è arrivato invece il verdetto favorevole all'ex calciatore.