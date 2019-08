© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Antonino Asta, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione in casa Inter: “Al momento, la fase difensiva dell'Inter è ottima. Dopo gli arrivi in attacco, sono sicuro che faranno molto bene. Le parole di Conte sull'attacco? Noi allenatori vogliamo sempre la squadra pronta per il primo giorno di ritiro, ma al giorno d'oggi non è facile". Infine una paragone fra l'Inter di Conte e la Juve di Sarri, entrambi alla prima stagione nel nuovo club: "L'Inter è una squadra equilibrata, mentre gli automatismi di Sarri richiedono più pazienza. Ma è solo questione di tempo".