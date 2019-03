Atalanta, 10-1 nella partita di allenamento: Kulusevski in luce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La squadra ha lavorato divisa in due gruppi a seconda del minutaggio con la Sampdoria: chi non ha giocato domenica, ha disputato una partitella d'allenamento (primo tempo da 45', secondo da 30') contro il Ponte San Pietro Isola (Pontisola), squadra che milita nel campionato di Serie D: 10-1 il risultato finale per i nerazzurri. Kulusevski il grande protagonista della sfida. Rafael Toloi unico indisponibile per la Dea, che non avrà però Gasperini, squalificato dopo lo spintone al segretario della Samp Ienca.