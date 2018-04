Atalanta, 21 convocati per la SPAL: assenti Spinazzola e Ilicic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 21 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, per la trasferta in casa della SPAL. Out come noto Spinazzola, ma anche Ilicic non recupera.

Portieri: Berisha, Rossi, Gollini.

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Caldara, Castagne, Mancini, Hateboer, Bastoni.

Centrocampisti: Cristante, Freuler, De Roon, Melegoni, Haas.

Attaccanti: Cornelius, Gomez, Petagna, Barrow.